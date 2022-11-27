Его озвучили на английском языке граждане нашего государства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак продолжает выражать солидарность с Украиной. Он опубликовал мощное видео в поддержку нашего государства в борьбе с полномасштабным российским вторжением. Ролик озвучили украинцы на английском языке.

"Я верю в свободу. Я верю, что мы можем отстаивать фундаментальные права, которые так важны для нас всех. Нашу суверенность. Наше самоопределение и формирование стабильного международного порядка, за восстановление которого мы все сражаемся", - говорят наши соотечественники в видео, опубликованном в Twitter.

В ролике также сказано, что украинцы сталкиваются с бомбардировками днем и блекаутом ночью. Однако Украина имеет друзей, и один из них Британия. Лондон вошел в число самых близких союзников Киева в борьбе против России. Великобритания поставляла оружие для ВСУ, а чиновники государства неоднократно приезжали с официальными визитами в Украину.

Видео дня

Позиция Британии по войне в Украине – что известно

Министр иностранных дел Великобриатнии Джеймс Клеверли 14 ноября объявил о выделении 5 миллионов фунтов в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического Сообщества.

19 ноября премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев. В ходе визита политик анонсировал военную помощь на 50 миллионов фунтов. В пакет войдут 120 специальных зенитных орудий, а также радиолокационные станции.

25 ноября глава МИД Британии впервые посетил Киев и встретился с украинским руководством и анонсировал новый пакет помощи.

26 ноября стало известно, что Великобритания выделит 5 миллионов фунтов стерлингов на реализацию украинской инициативы Grain from Ukraine по доставке продуктов беднейшим странам.

Вас также могут заинтересовать новости: