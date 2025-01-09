Предлагать Залужному быть спикером - значит не учитывать его психологический портрет, считает эксперт.

Потенциальное предложение генералу в отставке, а ныне послу Украины в Британии Валерии Залужному стать спикером в обновленном украинском парламенте - бессмысленно. Такое мнение в эфире проекта "Тема с Мосейчук" высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Самая идиотская идея, которая только может быть, - предложить Залужному быть спикером. Как по мне, это означает не учитывать психологический портрет Залужного как спикера", - сказал политолог.

Он объясняет: в разных созывах Верховной Рады всегда были "директора" депутатских групп, "кошельки" и "командиры", которые обеспечивали порядок голосования. Но для их координации нужен опытный политик, который умеет "играть в эту игру".

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"Я вообще считаю, что он (парламент, - ред.) будет наиболее "пестрым". И достичь там коалиции, которая бы взяла власть в свои руки, достаточно будет сложно. Будут большие договоренности - и спикер будет виртуозно "играть". Надо быть мастером высокого уровня для того, чтобы "разруливать" в ручном режиме и обеспечить результативное голосование. Это не про Залужного", - резюмировал Виталий Кулик.

Когда возможны выборы в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Владимир Зеленский рассказал, когда возможно проведение выборов в Украине. По его словам, чтобы их провести в условиях военного положения, нужно менять законодательство.

"Выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Или депутатам надо собраться и менять законодательство, но это будет трудно, потому что общество против", - отметил Зеленский.

По информации западных СМИ, Украина готовится к послевоенным выборам, в частности, изучаются европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, ведь одной из ключевых проблем останется предоставление возможности голосовать гражданам, разбросанным по всему миру, в том числе и на оккупированной территории Украины.

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