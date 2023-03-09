Президент Украины верит, что Вашингтон поможет защитить украинское небо.

Решение о передаче Украине истребителей могло бы решить ход войны с Российской Федерацией. Киев ждет этот шаг от западных союзников.

"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CNN.

При этом он отметил, что хоть это решение очень тяжелое, но Украина ожидает его, ведь именно поставки истребителей могут решить ход войны.

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"Я сказал Байдену, что нам нужны эти самолеты, они помогут нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – подытожил Зеленский.

Истребители для Украины - что известно

Глава минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия получит два-три типа истребителей несмотря на то, что многие правительства отказываются от поставок самолетов.

При этом в Конгрессе США заявили, что Украине может получить истребители в решающий момент. По словам президента США Джо Байдена, Киев пока не нуждается в самолетах.

В то же время украинские летчики проходят испытания на базе ВВС США. Таким образом США хочет понять уровень украинских пилотов.

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