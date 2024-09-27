Финансирование потребностей Украины на следующий год зависит от замороженных кредитов на сумму $50 млрд.

Военная помощь Украине от западных партнеров на следующий год находится под угрозой, поскольку у одних возникли трудности с деньгами, а другие отказываются увеличивать финансирование помощи Киеву.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Украина испытывает трудности в убеждении западных союзников выполнить свои обещания. А военная машина Кремля, напротив, опережает возможности Украины и ее союзников покупать боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.

Издание отметило, что большая часть военной поддержки Украины на 2025 год связана с соглашением G7 о предоставлении кредитов на сумму $50 млрд из прибыли от замороженных российских активов.

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Союзники все еще обсуждают детали соглашения, и США хотят быть уверенными, что Венгрия не заблокирует меры Евросоюза. Окончательная сумма может оказаться ниже, если стороны не придут к консенсусу.

Но даже если соглашение будет достигнуто, $50 млрд все равно недостаточно для поддержки Украины в течение еще одного года войны, а потому союзникам придется расширить эти рамки финансирования.

Надвигающийся кризис с деньгами у союзников наступает в опасный момент для Украины и может заставить страну начать переговоры с позиции слабого, отметили источники издания.

Помощь США Украине

США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью $7,9 млрд. Также они ввели против России новые санкции, которые должны ограничить ее способность финансировать войну. При этом Администрация Байдена разрабатывает план по продлению полномочий на помощь Украине после начала нового финансового года.

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