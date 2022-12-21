Конкурсная комиссия 22 декабря будет решать вопрос о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов.

Документы для участия в конкурсе по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подали 78 человек.

Об этом сообщает Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, прием документов для участия в конкурсе на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины завершился в полночь 20 декабря.

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"Всего комиссия получила документы 78 заявителей", - говорится в сообщении.

Поэтому, согласно регламенту проведения конкурса, комиссия публикует фамилии, имена и отчества лиц, подавших документы и количество полученных файлов от каждого заявителя. Со списком можно ознакомиться по ссылке: https://www.kmu.gov.ua/.../osoby-vid-iakykh-bulo-otrymano...

"На заседании комиссии 22 декабря будет рассмотрен вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов, а также объявлен следующий этап конкурса – тестирование кандидатов на знание законодательства", - сказано в сообщении.

Ситуация вокруг должности главы НАБУ

16 апреля 2022 года Артем Сытник был уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением семилетнего срока полномочий. С тех пор обязанности директора Бюро до избрания нового руководителя исполняет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ начала работу в конце августа.

9 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство обеспокоено отсрочкой конкурса на занятие должности директора НАБУ, потому что конкурсная комиссия приняла решение продлить на две недели срок принятия документов от лиц, желающих принять участие в отборе.

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