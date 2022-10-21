Обыски также провели у одного из советников замглавы ОП.

НАБУ проводит обыски у заместителей двух министров - глав Минагрополитики и Минэкономики, а также советника замглавы ОП.

Обыски касаются расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на свои источники.

По данным журналистов, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко.

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Соообщается также, что обыски проводились в среду и четверг.

Подозрение в государственной измене: обвиняют депутата ОПЗЖ

Народному депутату Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. При этом фамилия нардепа не называется, но из размещенного фото, где заблестело лицо, видно, что это Кузьмин.

"Исполняющим обязанности генерального прокурора подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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