По словам председателя партии "Слуга народа", бюджет на 2023-й год - это бюджет победы.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк выразила уверенность, что война в Украине завершится в 2023 году. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина" и отметила, что на это рассчитывали, принимая бюджет на следующий год:

"Мы знаем, что в 2023 году (будет победа Украины в войне, - УНИАН.). Мы принимали бюджет победы, поэтому 2023 год – это год победы, для нас это однозначно".

В то же время Шуляк подчеркнула, что прогнозировать сейчас выборы, учитывая ситуацию на фронте, — это "кощунство". Но после победы "Слуги" будут готовиться к новым выборам, относительно которых возникает ряд вопросов:

Видео дня

по гендерной квоте женщин;

по открытым спискам;

по внутренне перемещенным лицам.

Так, существует вопрос с внутренне перемещенными лицами, которые, в частности, находятся за рубежом, — как там проводить голосование, потому что даже технически это будет сделать очень сложно.

Отметим, что парламентские выборы должны были бы состояться 29 октября 2023 года. Однако дата парламентских выборов может быть перенесена, если будет действовать военное положение.

Заявления политиков о завершении войны в Украине

Ранее Зеленский записал видеообращение для Politico после того, как это издание назвало его самой влиятельной персоной в Европе. В нем глава украинского государства выразил надежду на завершение войны в следующем году.

9 декабря посол США в Украине Бриджит Бринк высказалась о завершении полномасштабной войны и рассказала, от кого оно зависит. Она заявила, что Москва может положить конец военным действиям, если захочет.

Бринк убеждена, что для того, чтобы завершить полномасштабное вторжение в Украину, России стоит отвести свои войска. А вот об обстрелах нашей страны с воздуха она ничего не вспомнила.

10 декабря советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс невозможен, пока Российская Федерация действительно не испытывает существенного военного поражения, не выйдет за пределы нашей территории: "Только этот вариант окончания войны возможен для Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: