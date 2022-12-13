Олег Николенко отметил, что всего пришло 28 пакетов.

Дипломатические учреждения Украины в европейских странах получили 28 окровавленных посылок. Правоохранители занимаются расследованием и уже есть сдвиги.

"Следствие продолжается на нескольких уровнях одновременно. Если мы говорим непосредственно о "кровавеленых пакетах", то их уже зафиксировано 28 в разных европейских странах. Ведется следствие на уровне стран, где были обнаружены подобные конверты. Также идет следствие на уровне компетентных органов в Украине. И также ведется расследование в Германии, откуда адрес, находящийся на конвертах", - рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире телемарафона.

По его словам, в делах уже есть определенные сдвиги, но подробности не разглашаются, пока идет следствие.

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Кровавые посылки - что известно

1 декабря в три дипучреждения Украины пришли письма, пропитанные красной жидкостью. 2 декабря в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии также пришли окровавленные посылки с глазами животных. Позже такие же посылки получили в дипучреждениях в Неаполе, Кракове и Брно. 5 декабря испанская полиция изъяла еще три кровавых конверта.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал врагов расслабиться и не тратить время на пасылки со взрывчаткой и глазами животных, потому что это украинцев не испугает.

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