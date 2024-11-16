В ходе визита японский министр встретится с Зеленским.

В Украину с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Такеши Ивая.

В ходе визита японский минстр проведет встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Kyodo.

Цель визита - продемонстрировать позицию Токио по Украине в её борьбе с Россией и войсками Северной Кореи.

Видео дня

Ивая стал первым японским министром, посетившим Украину после вступления в должность премьер-министра Сигеру Исибы в прошлом месяце.

Ивая прибыл в Киев поездом из Польши.

Помощь Японии Украине

28 октября стало известно, что Япония выделит кредит на сумму 471,9 млрд иен (примерно $3 млрд) Украине от стран "Группы семи". Деньги будут выделены благодаря использованию замороженных активов РФ.

А в начале октября новый премьер-министр Японии Сигеру Исиба в своей первой политической речи вспомнил об Украине и предупредил об угрозах Восточной Азии. В частности, во время выступления Исиба заявил, что сейчас мир становится все более разделенным, а ситуация в Украине может предвещать будущее Восточной Азии.

В сентябре в США президент Владимир Зеленский проводил встречу с тогдашним премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Вас также могут заинтересовать новости: