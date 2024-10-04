Он намекнул на возможность вторжения на Тайвань.

Новый премьер-министр Японии Сигеру Исиба в своей первой политической речи вспомнил об Украине и предупредил об угрозах Восточной Азии.

Как сообщает Le Monde, во время выступления Исиба заявил, что сейчас мир становится все более разделенным, а ситуация в Украине может предвещать будущее Восточной Азии. Журналисты отмечают, что это был завуалированный намек на возможное вторжение Китая на Тайвань:

"Сегодняшняя Украина может стать предтечей завтрашней Восточной Азии. Почему сдерживание не сработало в Украине?".

Позиция Японии по войне в Украине

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