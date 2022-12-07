У всех троих срок полномочий еще не истек. О причинах их отставки не сообщается.

Трое судей Конституционный Суд Украины добровольно ушли в отставку - все назначены парламентом Украины, сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

"В среду, 7 декабря, на специальном пленарном заседании Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об увольнении судей КСУ Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко с должности судьи Конституционного Суда Украины в отставке на основании поданных ими заявлений", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что по результатам заседания Конституционный Суд Украины принял решение об удовлетворении указанных заявлений.

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У всех троих срок полномочий еще не истек. О причинах их отставки не сообщается.

Отмена е-деклараций-что известно

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов. Тогда все эти три судьи поддержали это решение.

28 октября в связи с этим решением НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях должностные лица избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагал прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте речь шла, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагал прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предложил безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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