Сытник заявил, что если Конституционный суд отменит закон о ВАКС, это остановит реализацию антикоррупционной реформы.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что в случае отмены Конституционным судом закона о Высшем антикоррупционном суде реализация антикоррупционной реформы будет остановлена.

Об этом Сытник сказал на презентации общественной организацией Transparency International Ukraine первого собственного исследования способности, управления и взаимодействия органов антикоррупционной инфраструктуры, сообщается на сайте НАБУ.

Читайте такжеВ Кабмине сделали заявление о судьбе безвиза с Евросоюзом из-за скандального решения КСУ

Комментируя решение Конституционного суда относительно электронного декларирования, Сытник подчеркнул, что в Украине начинается «сокрушительный удар» по всем антикоррупционных органах.

«Речь идет не только о том, чтобы уничтожить НАБУ, а всю антикоррупционную инфраструктуру, которая начала работать: НАПК, которое начало составлять протоколы, НАБУ и САП, которые расследуют и направляют дела в суд, и ВАКС, который выносит приговоры. Начинается сокрушительный удар по всей структуре. Сопротивление будет сильным. В дальнейшем, я считаю, главным индикатором выбора Украины будет решение КС по ВАКС. Если решение будет отрицательным, это означает, что мы становимся на путь остановки антикоррупционной реформы», - отметил Сытник.

В свою очередь и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук отметил, что отмена КС статьи Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное декларирование является «существенным ударом» по механизму по выявлению активов чиновников, полученных незаконным путем.

«Сейчас в работе НАБУ и САП, а также уже на рассмотрении в судах находится много производств относительно недекларирования, которые необходимо будет закрывать. Это существенный удар по механизму обнаружения активов незаконного обогащения, поскольку эта статья всегда шла рядом с е-декларированием», - сказал он.

Как известно, в июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII не соответствующим Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

К 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. 28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ. 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк