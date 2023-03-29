Заседание состоится в последний день председательства в Совбезе Мозамбика. С 1 апреля председательство переходит в РФ.

Совбез ООН соберется 31 марта на заседание по угрозам российского президента Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси, сообщает Укринформ.

В повестке дня этот пункт сформулирован как "угроза международному миру и безопасности".

Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени. Ожидается, что участие в нем примет украинская делегация.

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Отмечается, что пятница - последний день председательства в Совбезе Мозамбика. С 1 апреля председательство переходит к РФ, которая незаконно занимает место СССР.

Ядерное оружие в Беларуси - что известно

25 марта Владимир Путин подтвердил передачу Беларуси ОТРК "Искандер" и десяти переоборудованных под ядерные боеголовки самолетов. Также, по его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

На Западе угрозы Путина назвали "ядерными запугиваниями" и заявили о готовности ужесточить санкции против России.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Путину пришлось объявлять о маленькой "победе", поскольку переговоры с Китаем для Кремля не оправдали его ожиданий.

"Искандеры" размещены на территории Беларуси по крайней мере с декабря 2022 года, но их использовали российские войска. Правда, в январе этого года МО Беларуси заявило, что может их "автономно использовать".

"Искандеры" были предметом торгов во время переговоров Лукашенко и Путина. Российский президент давит на своего друга-диктатора, чтобы тот тоже вмешался своей армией в российско-украинскую войну.

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