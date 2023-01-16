Среди возможных преемников называют Еву Хёгль - действующую уполномоченную федерального правительства по делам вооруженных сил. Говорят, что она хорошо ориентируется в вопросах обороны.

Названы имена возможных кандидатов на пост нового министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая недавно подала официальное прошение об отставке канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

По данным издания Bild, возможными преемниками министерской должности рассматривались министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (СДПГ), сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и федеральный министр по особым поручениям Вольфганг Шмидт (СДПГ). Однако похоже, что они выбыли из политической гонки. Хайль заявил, что у него нет опыта в вопросах обороны страны, а Клингбайль якобы ясно дал понять, что предпочитает и дальше руководить СДПГ.

Теперь новым фаворитом на пост министра обороны Германии называют Еву Хёгль - действующую уполномоченную федерального правительства по делам вооруженных сил. Говорят, что опыт работы в Бундестаге от СДПГ с 2009 по 2020 год дает ей ряд преимуществ в этом вопросе. Издание пишет, что у чиновницы есть понимание о том, что творится в стенах министерства обороны. Также она неоднократно комментировала вопрос о поставках оружия в Украину.

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Также новым министром обороны ФРГ могут стать парламентский секретарь Симтье Мёллер, которого называют экспертом по вопросам обороны и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

При этом издание Tagesschau также склоняется к кандидатуре Хёгль. Говорят, что она входит в курс оборонных вопросов быстрее, чем кто-либо другой. Однако насчет ее назначения также есть сомнения, ведь некоторых левых политиков СДПГ слишком беспокоит поддержка консервативного крыла партии со стороны Хёгль.

Как отмечает Focus, отставку Ламбрехт уже принял канцлер Германии Олаф Шольц. Она пробыла на должности более года, возглавив свой пост в конце 2021 года. До этого она занимала должность министра юстиции при правительстве бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Отставка Ламбрехт - предыстория

Кристина Ламбрехт официально подала заявление об отставке 16 января 2023 года.

В Bloomberg связывают это решение с давлением на фоне несогласия Германии отправить Украине боевые танки Leopard 2.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию пересмотреть подход к танковому вопросу и разрешить другим государствам поставлять боевые машины Leopard 2 Украине.

В ответ на это спикер правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что по состоянию на 14 января Германия никаких запросов о поставке танков со стороны Украины не получала.

15 января 2023 года председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

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