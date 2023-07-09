Ольга Стефанишина отметила, что президент Украины еще не знает, что будет в финальных документах.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, посетит ли саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Официальный Киев еще не знает, что будет в финальных документах.

"Еще не принято никаких окончательных решений (о визите президента - УНИАН). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

По ее словам, от содержания финальных документов будет зависеть, поедет ли Зеленский на саммит Альянса.

Видео дня

"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию, чтобы вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции", - отметила чиновница.

Кроме того, Стефанишина отметила, что глава Офиса президента Андрей Ермак также ведет переговоры по гарантиям безопасности и финальным документам, но никаких решений еще не принято.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО, на котором Украина стремится получить четкие сроки вступления в Альянс. При этом в Офисе президента отметили, что Киев рассчитывает на приглашение с "открытой датой".

23 из 31 членов НАТО поддержали присоединение Украины, но США и Германия не выразили поддержку в этом вопросе. Президент США Джо Байден заявил, что еще Украина не готова к членсту в Альянсе. В свою очередь Германия опасается, что война в Украине распространится на весь блок.

Вас также могут заинтересовать новости: