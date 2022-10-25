По мнению президента, Украина и Британия пока достигли наилучших отношений, но все равно еще имеют потенциал для увеличения сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового премьера Великобритании Риши Сунака посетить Украину.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

"Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться", - отметил он.

Видео дня

По мнению Зеленского, Украина и Британия достигли наилучших отношений по состоянию на это время, но все равно еще имеют потенциал для того, чтобы увеличить сотрудничество и дать больше пользы обществам обеих стран.

"Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", - добавил он.

Впоследствии в Twitter Зеленский написал, что разговор с Сунаком был "замечательный", а во время него лидеры договорились "написать новую главу украинско-британских" отношений.

"Однако сюжет неизменен – полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украину. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", - добавил глава государства.

Новый премьер Великобритании: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, 25 октября Риши Сунак после встречи с королем Великобритании Чарльзом III официально стал премьер-министром страны.

СМИ отмечают, что после завершения формальных процедур он стал первым в истории британским премьером азиатского происхождения, и первым, который стал руководителем правительства после встречи с новым королем.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она заняла эту должность 6 сентября после того как 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке, а 20 октября подала в отставку.

В августе бывший министр финансов Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьера, которое освободилось после отставки Джонсона. Однако убедить членов Консервативной партии тогда ему не удалось - они выбрали Трасс.

Вторая попытка получить высший пост в Британии оказалась удачной для Сунака. Джонсон снял свою кандидатуру. Соперником оказалась лишь сравнительно малоизвестная и не очень популярная Пенни Мордонт, которая в итоге также отказалась от гонки.

СМИ напоминают, что еще в июле Сунак пообещал поддерживать Украину и сказал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьера будет поездка в Киев.

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