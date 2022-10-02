Вероятно, российским диктатором решение о применении ядерного оружия еще не принято

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что в какой-то момент ему придется искать посредника для мирных переговоров с Украиной.

Такое мнение в эфире программы "Гроші" озвучила российская журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе.

"После саммита ШОС выступает Эрдоган, который говорит о том, что Путин готов на диалог, что может быть найден этот самый диалог, есть еще шанс сесть за стол переговоров. Тут же выступает Лавров, который встречался с дипломатами, аккредитованными в РФ. Говорит, что необходимо принимать коллективное решение, нужно разговаривать, несколько изменился тон. По моим ощущениям – тут есть два направления деятельности российской власти. Одно – ужесточение, партия войны, которая, очевидно, очень сильна и двигает страну к пропасти, в которой она уже находится, и с другой стороны есть люди, которые, очевидно, имеют некое влияние на Путина… Возможно, он сам допускает, что может настать момент, когда потребуется какой-то уровень разговора с ЕС и Вашингтоном", – считает она.

Котрикадзе допускает, что Путин понимает, что "с Зеленским он разговаривать не сможет".

"Одновременно он оставляет себе какую-то форточку, чтобы случился диалог с Западом. Наверное, это зависит от того, насколько плохо будут дела у российской армии. Я этому очень радуюсь, поскольку с одной стороны мы видим угрозы нанести удар ядерным оружием. Это не блеф, говорит Путин, за ним повторяет Медведев. Но активность Эрдогана и его намеки на то, что может быть какая-то речь о переговорах, заставляют верить, что решение о самом радикальном развитии событий – ядерном оружии – не принято, оставляют себе возможность сделки. Мы не знаем какой", – добавила она.

Переговоры с Россией

Россия не скрывает желания провести мирные переговоры на своих условиях и заморозить войну в Украине.

В Офисе президента подчеркивали, что Украина вернется к переговорам с Россией когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

23-27 сентября россияне провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Несмотря на это президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины. В том же заявлении он предложил Киеву переговоры.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, Украина будет вести диалог с другим президентом России.

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