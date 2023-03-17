Беларусь и Россия будут первыми лицами на Высшем госсовете Союзного государства.

Александр Лукашенко 6 апреля прибудет в Москву и проведет встречу с Владимиром Путиным. Как сообщает ресурс "Ведомости", именно в этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Источники российского СМИ отметили, что именно Россия и Беларусь будут представлены в роли первых лиц на этом съезде.

На повестке дня будут выставлены вопросы, связанные с совместной борьбой с санкционным давлением, а также обеспечением безопасности.

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Это будет первая встреча Лукашенко и Путина в 2023-м году. Последний раз они встречались 19 декабря прошлого года в Минске. Тогда Путин прилетел в столицу Беларуси впервые за три года.

Активность Лукашенко на международной арене: что известно

Президент Беларуси в начале 2023-го года совершил сразу несколько официальных визитов. Он посетил ОАЭ, Зимбабве, Китай и Иран. В частности в последних двух странах Лукашенко подписал сразу несколько договоров.

В Китае президент Беларуси пообещал, что Минск будет поддерживать Китай по всем чувствительным вопросам. В том числе эксперт отмечал, что в Пекине Лукашенко "принес присягу на верность" Си Цзиньпину.

В Иране Лукашенко похвалил Райси за обход санкций, а Тегеран пообещал поделиться этим опытом. В то же время в Институте изучения войны рассказали, стоит ли беспокоиться Украине относительно этого визита.

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