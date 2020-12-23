Киевский городской голова Виталий Кличко объяснил, что посетил похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса в качестве руководителя Ассоциации городов Украины. Отдать дань уважения Кернесу, по словам Кличко, прибыли еще почти 30 городских голов.
Об этом говорится в сообщении на странице Кличко в Facebook.
"Могу сказать, что на этой неблагодарной работе, где ты ежедневно и ежеминутно преодолеваешь вызовы разного уровня, иметь высокую поддержку и уважение людей - это высшая ценность", - говорится в сообщении.
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Кличко добавил, что на прощание с Кернесом пришли десятки тысяч харьковчан и их даже не испугала морозная погода.
"И люди, в том числе и сегодня, показали, как оценивают его работу. На последнем пути, к кладбищу, харьковчане провожали Геннадия Кернеса символическими аплодисментами, многие люди не сдерживали слез...", - написал мэр Киева, выразив соболезнования семье Кернеса.
Ранее стало известно, что Кличко во время посещения Харькова отличился странным поступком.
Смерть и похороны Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
- 23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.
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