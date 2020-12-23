Кроме Кличко, на прощание с Кернесом прибыли мэры десятков городов.

Киевский городской голова Виталий Кличко объяснил, что посетил похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса в качестве руководителя Ассоциации городов Украины. Отдать дань уважения Кернесу, по словам Кличко, прибыли еще почти 30 городских голов.

Об этом говорится в сообщении на странице Кличко в Facebook.

"Могу сказать, что на этой неблагодарной работе, где ты ежедневно и ежеминутно преодолеваешь вызовы разного уровня, иметь высокую поддержку и уважение людей - это высшая ценность", - говорится в сообщении.

Читайте также"Спи, мой хороший": жена Кернеса поделилась трогательным видео с его похорон

Кличко добавил, что на прощание с Кернесом пришли десятки тысяч харьковчан и их даже не испугала морозная погода.

"И люди, в том числе и сегодня, показали, как оценивают его работу. На последнем пути, к кладбищу, харьковчане провожали Геннадия Кернеса символическими аплодисментами, многие люди не сдерживали слез...", - написал мэр Киева, выразив соболезнования семье Кернеса.

Ранее стало известно, что Кличко во время посещения Харькова отличился странным поступком.

Смерть и похороны Кернеса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН