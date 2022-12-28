Сейчас он скрывается за пределами Украины и объявлен в розыск.

Суд предоставил разрешение на арест экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о согласовании "Харьковских соглашений" на пользу России.

В сообщении на сайте Офиса генерального прокурора отмечается, что Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру обороны Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им по предварительному сговору группой лиц государственной измены (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр обороны Украины по предварительному сговору с бывшими президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение Конституции Украины, Закона Украины "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", - говорится в сообщении.

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Так, в результате этих действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск ЧФ Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил России и оккупации ими Крыма и Севастополя.

"В настоящее время подозреваемый скрывается от органов досудебного следствия за пределами территории Украины и объявлен в розыск", - отметили в СБУ.

"Харьковские соглашения": подробности и следствие

21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была вдвое искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляла 179,5 долл., тогда как на конец 2010 года – 352,33 долл. Следствие доказало, что РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно расположила Черноморский флот РФ на территории Украины.

Подписав соглашения, Янукович искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства. Это создало благоприятные условия для дальнейшего наращивания военной техники и личного состава вооруженных сил РФ, переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории Крыма вместо уменьшения и вывода из Украины. В дальнейшем российские вооружения, которые находились на территории Украины, были использованы для аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году.

В 2021 году в рамках расследования дела "Харьковских соглашений" о подозрении за совершение государственной измены было сообщено бывшим президенту и премьер-министру Виктору Януковичу и Николаю Азарову, которые объявлены в розыск.

В июле 2022 года по делу "Харьковских соглашений" о подозрении в госизмене было сообщено экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

8 августа о подозрении в госизмене сообщили бывшему министру обороны Михаилу Ежелю, который также, согласовав подписание "Харьковских соглашений", способствовал России в оккупации АР Крым.