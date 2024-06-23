Он отметил, что украинская сторона вынуждена считаться с позицией Ватикана.

После саммита мира в Швейцарии стало еще более очевидно, что кроме стран и организаций, открыто поддерживающих Украину, есть некий пул, латентно симпатизирующий РФ, либо занимающий корыстный нейтралитет.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Среди стран и организаций, крайне негативно воспринимаемых после каждого заявления, действия или бездействия, находится и Ватикан, во главе с Папой Римским. И по окончании саммита мира, итогового коммюнике, возник вопрос, а какой нам смысл продолжать контакты с этой религиозной организацией и ее представителем, если толку от них... ноль и даже меньше", - высказал мнение аналитик.

Он отметил, что постоянные призывы к диалогу со страной-оккупантом, без каких-либо предварительных условий, а так же игнорирование в проповедях и заявлениях Папы слова "война", "звучат вообще как подыгрывание" РФ.

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Коваленко считает, что позиция Ватикана это предложение закрыть жертву изнасилования в одной комнате с насильником и оставив их наедине на пару часов ожидать, что они смогут понять и простить друг друга. "Жертва простит насильника за изнасилование, а насильник жертву, за то, что та сопротивлялась. Думаю, все знают, чем закончится настолько безрассудный перформенс", - сказал Коваленко.

При этом всем, как отметил эксперт, бойкотировать Ватикан все же не нужно, потому что это управляющий орган католической церкви. Аналитик объяснил, что миллионы католиков ежедневно внемлют словам Папы, речи которого касаются и Украины хоть и не в таких тонах как нам того хотелось бы, но все же в положительном окрасе. "Это достижение нашей дипломатии и постоянных контактов с Ватиканом на всех уровнях", - подчеркнул эксперт.

"А теперь представим, что контакты, встречи, диалог прекращается и от Киева в адрес Ватикана ретранслируется исключительно негатив и критика. Изменится ли риторика Папы на более негативную в отношении Украины? Да. И что нам с того? А то, что этот негатив будет укореняться в умах миллионов католиков, сейчас сострадающих Украине, а завтра…А завтра они будут задавать вопросы своему правительству, почему на помощь Украине, выделяются средства из бюджета, отправляется оружие и техника, за счет налогоплательщиков и все это будет влиять на электоральную поддержку определенных политических сил", - объяснил детально ситуацию Коваленко, добавив, что подавляющая часть стран помогающих Украине – католические и, в ряде из них, религиозная составляющая является определяющей в обществе.

Поэтому, как отметил эксперт, для Украины важно делать все, чтобы речи Папы не изменились в несколько более негативную сторону. "Поэтому работа в этом направлении будет для Украины оставаться приоритетной и очень важной, еще очень долгое время", констатировал Коваленко.

Папа Римский и война в Украине

20 мая Папа Римский Франциск призвал воюющие страны остановить войны. По его словам, стороны конфликта должны договориться о мире, а он может только молиться, чтобы войны были закончены.

8 июня Франциск принял в Ватикане руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

А 16 июня президент Владимир Зеленский на полях саммита лидеров "Большой семерки" в Италии встретился с Папой Римским Франциском.

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