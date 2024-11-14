Высшая квалификационная комиссия судей попросила уточнить, кто именно должен проходить тестирование.

Объявленные в прошлом году конкурсные процедуры, для которых проведение этих тестов, в частности на знание истории украинской государственности, и не планировалось, должны проходить без них.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Денис Маслов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, отвечая на вопрос о том, что Комитет рекомендовал ко второму чтению законопроект, который убирает тест на IQ и тест на историю украинской государственности для кандидатов в апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд.

"Сегодня на Комитете рассматривался законопроект 11425-д, который предусматривает и то, что тесты на знание истории украинской государственности не будут применяться к процедурам, которые были объявлены до этого", - отметил он и добавил, что это касается и апелляционных судов, и конкурса в ВАКС.

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Депутат отметил, что Комитет имеет письмо от Высшей квалификационной комиссии судей, которая инициировала и попросила это сделать.

"И на Комитете мы спрашивали: по состоянию на сейчас тестов нет. А в апелляционных судах у нас есть критическая ситуация. У нас почти все судьи апелляционных судов имеют право на отставку, а уровень укомплектованности где-то примерно 40%. То есть где-то 60% у нас нет судей апелляционных судов", - сказал Маслов.

Он отметил, что "дополнительный тест, который только должен был вводиться в действие с 1 января, - его еще нет, тестовых вопросов, ничего".

"И во-вторых, что, собственно, для этих конкурсов и не планировалось проведение этого теста, - те, которые уже продолжаются. Потому что они должны были завершиться, пройти этап квалификационного экзамена еще до Нового года. А из-за проблем с когнитивным тестом - уже Высшая квалификационная комиссия пробовала: у них сорвался когнитивный тест, то таким образом эта норма может начать действовать к тем конкурсным процедурам, которые были объявлены ранее, и для них и не планировалось применять эти тесты на знание истории украинской государственности", - пояснил глава Комитета.

Маслов напомнил, что в декабре прошлого года были приняты изменения в законодательство, которыми вводилась сдача этих тестов с 1 января 2025 года. В то время уже были объявлены две конкурсные процедуры: в апелляционные суды и в ВАКС.

"И планировалось, что эти процедуры пройдут все этапы еще до 1 января 2025 года. И тогда еще не планировалось, что в рамках этих двух конкурсов будет сдаваться этот тест. Он вводился для следующих этапов отбора", - сказал он.

Так, по состоянию на сейчас, в связи с задержкой когнитивных тестов, которые ВККС технически не смогла провести в ноябре, задерживаются объявленные еще в прошлом году конкурсные процедуры.

"И таким образом, с 1 января может появиться дополнительный этап. Который не планировался для этих двух процедур. И Высшая квалификационная комиссия судей обратилась к нам с соответствующим письмом, где попросила, собственно, в законе предусмотреть, чтобы на ранее объявленные конкурсные процедуры не применялась эта норма. А для всех других будущих, новых, конкурсных процедур эта норма будет применяться", - пояснил парламентарий.

В пояснительной записке к законопроекту №11425-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно особенностей сдачи квалификационного экзамена", который в первом чтении был принят 29 октября, в частности отмечается, что квалификационный экзамен проводится путем сдачи анонимных тестирований и практических заданий.

Анонимное тестирование проводится по когнитивным способностям, истории украинской государственности, общих знаний в области права и одной или нескольких специализаций суда на выбор: административной, хозяйственной и общей (гражданской и уголовной).

Кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен по выбранной специализации суда, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общих знаний в области права и соответствующей специализации суда, а также набрал не менее 75% максимально возможного балла за практическое задание по соответствующей специализации суда.

Кроме того, кандидат должен успешно пройти тестирование по когнитивным способностям. Успешным прохождением считается набрание средне допустимого балла тестирования по когнитивным способностям, установленного ВККС.

В действующей норме законодательства, в частности установлено, что кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за каждое тестирование и практическое задание квалификационного экзамена.

Ситуация с большими пенсиями судей

Около 5 тыс. украинцев получают пенсии в более 50 тыс. грн. В то же время в Украине размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных, а это сейчас 23,6 тыс. грн.

В Министерстве социальной политики отметили, что по оперативным данным на 1 ноября, количество пенсионеров, пенсия которым назначена в размере, превышающем 23 610,00 грн, составляет 24,6 тыс. человек, в том числе более 50 тыс. грн - 4,9 тыс. человек. Речь идет о судьях, прокурорах, военных, чернобыльцах и других "специальных" пенсиях. Ежемесячно на их выплаты тратят 9,9 млрд грн.

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