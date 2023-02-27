В этот план, подчеркнул он, нужно добавить пункт о полном выводе российских войск с территории Украины в кратчайшие сроки.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил обнародованный Китаем "мирный план" относительно войны в Украине. В интервью "Обозревателю" он заявил, что в целом этот план, по его мнению, нормальный, но "дьявол кроется в деталях".

"После того, как войска противника будут полностью выведены со всех оккупированных территорий в пределах 1991 года, мы приступаем к реализации остальных. Вот и все", — подчеркнул он.

Романенко, комментируя пункт о прекращении боевых действий, заявил, что это должно произойти после вывода Россией своих войск из Украины. При этом он обратил внимание на один момент: важно, чтобы это происходило в очень сжатые сроки.

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Он назвал целью ВСУ выход на границы 1991 года и дальнейшие действия по демилитаризации и денуклеаризации России.

То есть, подытоживая, генерал подчеркнул, что этот китайский "мирный план" в целом приемлем для Украины, но туда надо добавить пункт о полном выводе российских войск с территории Украины в кратчайшие сроки.

Мирный план Китая по Украине

24 февраля 2023-го Китай представил свое видение мира в Украине. Войну Пекин назвал "украинским кризисом". Опубликованный документ состоит из 12 пунктов, среди них нет "вывода российских войск".

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для окончания войны нужно лишь одно - Россия должна прекратить нападать на Украину и вывести свои войска.

Президент Украины Зеленский заявил, что не думает, что это мирный план, а просто выражение своего мнения. Он добавил, что это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине.

В МИД России заявили, что поддерживают так называемый "мирный план" по урегулированию войны в Украине, который представил Китай.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложения Пекина, при этом согласился с пунктом о недопущении применения ядерного оружия.

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