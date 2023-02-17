В российской столице кум Путина виделся с младшей дочерью, проживающей там по меньшей мере с 2021 года.

Экс-нардеп от запрещенной ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук пожаловался, что "вынужденно" живет в Москве.

Как заявил Медведчук в интервью пропагандистам "Первого канала", Украину он "не покидал" - его обменяли. Сейчас он постоянно живет в российской столице.

"Я раньше приезжал в Москву по разным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером ехал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли", - заявил кум Путина.

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Медведчук также подтвердил, что виделся со своей младшей дочерью Дарьей, которая, по информации СМИ, живет в Москве как минимум с 2021 года и учится в Высшей школе экономики. Вероятно, с ней живет ее мать Оксана Марченко – третья жена Медведчука.

Свое задержание в Украине в 2021 году по обвинению в госизмене Медведчук назвал "самым тяжелым днем в жизни", а свое преследование считает "страшным горем для семьи". По его словам, украинские следователи физического насилия не применяли, но психологическое давление "оказывалось постоянно".

Арест и обмен Медведчука

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене. В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле вновь был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив за него 200 украинских бойцов. Как сообщили турецкие СМИ, запрос на обмен подозреваемого в госизмене и главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука поступал от российской стороны.

13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Виктора Медведчука.

В интерью пропагандистам Медведчук заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы хотел отдать России неподконтрольную часть Донбасса. Однако Путин, по версии Медведчука, якобы отказался аннексировать эти территории, потому что Донбасс – это Украина. Однако этими заявлениями он случайно "спалил" Путина.

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