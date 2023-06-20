Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за это решение.

Словакия признала Голодомор 1933-33 годов геноцидом украинского народа. Как сообщает TERAZ.SK, в принятом заявлении депутаты словацкого парламента почтили память жертв голодомора и выразили солидарность с украинским народом.

В постановлении говорится, что голод был совершен с намерением уничтожить группу людей путем преднамеренного создания условий жизни, которые привели бы к их физическому уничтожению.От имени граждан Словацкой Республики парламент выразил искренние соболезнования выжившим и родственникам погибших. Он осудил акты геноцида тоталитарного советского режима, которые "привели к гибели миллионов украинцев и нанесли значительный ущерб устоям украинского общества".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за это решение.

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"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и честь миллионов невинных жертв", - написал он в Twitter.

Признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинцев

8 ноября 2006 года в Украине принят закон, которым Голодомор признавался геноцидом украинского народа. Украинские власти призывают парламенты всех стран поддержать это решение.

На прошлой неделе Голодомор 1932-1933 годов геноцидом признал Люксембург.

В мае такие исторические решения приняли Словения, Великобритания, и Франция.

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