Бен Уоллес отметил, что президент Франции создал брешь в едином фронте.

Британский министр обороны Бен Уоллес раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона об исключении нанесения ядерного удара по Российской Федерации в ответ. Он отметил, что политик "раскрыл свою руку" и подтвердив, что, если Москва может беспрепятственно применить такое оружие в Украине.

Об этом пишет Daily Mail.

"В последние недели союзники по НАТО неоднократно предупреждали, что последствия для РФ будут ужасными, если она все-таки предпримет такое нападение, хотя точный характер этих атак намеренно оставлен двусмысленным. И эти угрозы будут иметь большое значение в сознании Путина, когда на следующей неделе с баз в Британии взлетят десятки ядерных бомбардировщиков в ходе учений, имитирующих ядерный удар", – говорится в сообщении.

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Макрон создал брешь в едином фронте, когда исключил использование ядерного арсенала Франции в случае удара РФ. Политик якобы опасается вызвать "глобальную войну". Макрон заявил, что французская доктрина основывается на фундаментальных интересах нации, которые четко определены и "никак не пострадали бы напрямую, если бы, например, в Украине был нанесен баллистический ядерный удар".

"Мы считаем: если Россия применит ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для нее. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы страну и Путина невероятно изолированными во всем мире", – указал Уоллес.

Отмечается, что Макрон может нарушить "принципы сдерживания", поэтому не следует "говорить об этом публично".

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

В Институте изучения войны считают, что есть два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

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