Она отметила, что западные партнеры будут помогать Украине столько, сколько потребуется.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заверила президента Владимира Зеленского и всех украинцев, что ЕС будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии столько, сколько потребуется.

На совместном брифинге Фон дер Ляйен и Зеленский рассказали, что обсудили, в частности, финансовую и прочую помощь Евросоюза Украине, сообщает Офис президента.

"Нам никогда не возместить те жертвы, которые приносят украинцы, когда теряют свой дом или плачут по погибшим близким, мы никогда не сможем расплатиться за то, что вы делаете, защищая демократию и верховенство права в мире. Но мы можем сказать, что ваши европейские друзья будут с вами столько, сколько понадобится, и что мы - друзья навсегда", - сказала глава Еврокомиссии. Видео дня

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен рассказали, что обсудили также и надежды Украины на то, чтобы присоединиться к единому рынку ЕС до формального вступления. Глава Еврокомиссии сказала, что для начала эксперты с обеих сторон работают над тем, чтобы отменить остающиеся нетарифные ограничения в торговле.

Зеленский рассказал, что они с Фон дер Ляйен обсудили, как Украина, пользуясь тем, что она в срочном порядке присоединилась к единой сети Евросоюза, может увеличить поставки электроэнергии в европейские страны.

"Европа может получить от Украины дешевую электроэнергию..., а Украина - получить деньги", - сказал Зеленский о возможностях взаимопомощи в борьбе с энергетическим кризисом.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен похвалила украинцев за скорость, с которой они готовят страну и законодательство к вступлению в ЕС. При этом она напомнила, что 25 октября в Берлине пройдет конференция, на которой друзья Украины обсудят детали плана по восстановлению страны после войны.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский угостил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен херсонскими арбузами и дынями.

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