Они доставлены из недавно освобожденных населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский угостил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен херсонскими арбузами и дынями.

Соответствующую фотографию опубликовал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в микроблоге Twitter.

"И слюнка течет, и глаза слезятся. Зеленский на обеде с Урсулой фон дер Ляен угощал дынями и арбузами с деоккупированных территорий Херсонской области", - написал он.

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Возле тарелки находится карточка, на которой указано, что Херсонщина является одним из лидеров по выращиванию арбузных и бахчевых культур.

"Сегодня мы хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно освобожденных селах", - говорится в ней.

Отмечается, что благодаря мужеству украинских воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям Украине удалось освободить пять населенных пунктов - Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок.

По словам начальницы объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга, ВСУ взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что житель Херсонской области привез в Одесскую область херсонский арбуз. Дорога заняла восемь дней, ему пришлось преодолеть 900 километров. Арбуз выставили на аукцион.

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