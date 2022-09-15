Президент Владимир Зеленский угостил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен херсонскими арбузами и дынями.
Соответствующую фотографию опубликовал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в микроблоге Twitter.
"И слюнка течет, и глаза слезятся. Зеленский на обеде с Урсулой фон дер Ляен угощал дынями и арбузами с деоккупированных территорий Херсонской области", - написал он.
Возле тарелки находится карточка, на которой указано, что Херсонщина является одним из лидеров по выращиванию арбузных и бахчевых культур.
"Сегодня мы хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно освобожденных селах", - говорится в ней.
Отмечается, что благодаря мужеству украинских воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям Украине удалось освободить пять населенных пунктов - Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок.
По словам начальницы объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга, ВСУ взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область.
Ранее сообщалось, что житель Херсонской области привез в Одесскую область херсонский арбуз. Дорога заняла восемь дней, ему пришлось преодолеть 900 километров. Арбуз выставили на аукцион.