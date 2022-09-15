Это третий визит фон дер Ляйен в Украину за время войны.

В четверг, 15 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Об этом она сообщила в Twitter.

"В Киеве, в мой третий визит с начала войны, которую развязала Россия. Так много изменилось. Украина теперь - кандидат на вступление в ЕС. Намерена обсудить с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем продолжения сближения наших экономик и людей на пути Украины к вступлению", - написала фон дер Ляйен.

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Очевидно, президент Еврокомиссии прибыла в Киев поездом. Она опубликовала фотографию из столичного вокзала. Позади нее поезд, перрон и другие пассажиры.

Напомним, что вчера президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала свой визит в Киев. Она подчеркнула, что в ЕС дадут Украине возможность максимально использовать свой потенциал.

Накануне визита фор дер Ляйен в Киев Европейская комиссия официально предложила Украине дополнительные пять миллиардов евро макрофинансовой помощи. Это кроме 10 млрд евро, которые ЕС уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Европа будет помогать Украине столько, сколько нужно, пока Украина не победит врага. "Мы не успокоимся, пока вы не победите врага", - подчеркнула президент Европейской комиссии.

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