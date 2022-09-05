Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать энергию как оружие

Европейская комиссия подготовила инициативы для борьбы с энергетическим кризисом, созданным Российской Федерацией. В ЕС заявили, что президент РФ Владимир Путин использует энергию как оружие.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она указала, что Путин пытается использовать энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя европейскими рынками. По ее словам, у российского президента ничего не получится, потому что ЕС будет сопротивляться.

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Фон дер Ляйен рассказала, какие предложения разработала Еврокомиссия:

снижение спроса на электроэнергию;

лимит цен на российский трубопроводный газ;

помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет энергетического сектора;

поддержка производителей электроэнергии, которые столкнуться с проблемами ликвидности из-за изменения цен.

Остановка "Северного потока" - что известно

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30%, почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

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