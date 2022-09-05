Европейская комиссия подготовила инициативы для борьбы с энергетическим кризисом, созданным Российской Федерацией. В ЕС заявили, что президент РФ Владимир Путин использует энергию как оружие.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Она указала, что Путин пытается использовать энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя европейскими рынками. По ее словам, у российского президента ничего не получится, потому что ЕС будет сопротивляться.
Фон дер Ляйен рассказала, какие предложения разработала Еврокомиссия:
- снижение спроса на электроэнергию;
- лимит цен на российский трубопроводный газ;
- помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет энергетического сектора;
- поддержка производителей электроэнергии, которые столкнуться с проблемами ликвидности из-за изменения цен.
Остановка "Северного потока" - что известно
31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.
В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.
2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".
На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30%, почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.