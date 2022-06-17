Данилов заметил, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации.

По состоянию на сегодня в Беларуси нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы пойти в контрнаступление на Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Радио НВ.

"Президент собирал Ставку Верховного главнокомандующего, которая работает с 24 февраля. Один из вопросов, который рассматривался на заседании Ставки, — ситуация связана с Беларусью, с границей. Была определена задача президента сделать проверку четырех областей на способности отражать в случае необходимости угрозу, если будет таковая. И тут не опасение. Мы четко понимаем, что происходит на территории Беларуси. Мы понимаем влияние Российской Федерации на Беларусь. Это наша текущая работа, которой мы постоянно занимаемся", - заявил он.

Данилов заметил, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации.

"Россия уже фактически политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, — это большое, скажем так, предположение. Мы сознательны тому, что происходит на этой территории. Знаем о тех средствах поражения, которые на сегодня там сконцентрированы. Именно поэтому был доклад наших разведок по этому вопросу, доклад главнокомандующего, насколько он видит угрозу с этой стороны. Этот вопрос находится под постоянным контролем нашего президента. Все, что происходит на территории Беларуси, мы на сегодня понимаем", - добавил он.

Данилов добавил, что если войска будут подняты по той или иной тревоге, то могут делать те или иные вещи.

"Мы на сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка пристально следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы предпринять такое контрнаступление, которое состоялось 24 февраля", - подытожил Данилов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

А сегодня Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где россияне разместили военную базу для ударов по Украине.

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