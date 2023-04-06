По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.

Российские власти не отказались от "задачи" ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, как физически, так и политически.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Задачи по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - сказал он.

По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.

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"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов также уточнил, что в конце февраля-начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского.

"Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают", - добавил Данилов.

Покушения на Зеленского

В 2022 году советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский пережил более десяти попыток покушений на жизнь.

По данным ГУР, в прошлом году в Украине прибывали группы боевиков, которым поручили ликвидацию высшего руководства Украины. Позже в Минобороны подтвердили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали убить Зеленского.

А в январе этого года издание The Independent сообщило, что президент Владимир Зеленский после начала войны пережил более 12 попыток покушения. Некоторым из них удалось помешать благодаря информации ЦРУ.

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