Российские власти не отказались от "задачи" ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, как физически, так и политически.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Задачи по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - сказал он.
По словам Данилова, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому в настоящее время они пытаются политически его уничтожить.
"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил секретарь СНБО.
Данилов также уточнил, что в конце февраля-начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского.
"Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают", - добавил Данилов.
Покушения на Зеленского
В 2022 году советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский пережил более десяти попыток покушений на жизнь.
По данным ГУР, в прошлом году в Украине прибывали группы боевиков, которым поручили ликвидацию высшего руководства Украины. Позже в Минобороны подтвердили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали убить Зеленского.
А в январе этого года издание The Independent сообщило, что президент Владимир Зеленский после начала войны пережил более 12 попыток покушения. Некоторым из них удалось помешать благодаря информации ЦРУ.