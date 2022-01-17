Глава МИД страны заявила о поддержке суверенитета Украины.

Германия поддерживает суверенитет Украины и готова "сделать все" для перезапуска нормандского формата.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебою.

Глава МИД страны выразила обеспокоенность из-за обострения ситуации на Донбассе.

"Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс", - заявила Бербок.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский выразил мнение, что ФРГ может предоставить Украине ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и другое вооружение.

Читайте такжеФранция и Германия намерены посредничать между Россией и Украиной9 июня на тот момент министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что поставка в Украину оружия немецкого производства может негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. Она считает, что "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

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