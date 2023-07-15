Премьер Британии Риши Сунак хочет обновить свою команду.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осенью может покинуть свой пост.

Как сообщает The Times, Уоллес понимает, что его время в кресле главы Минобороны подходит к концу. Политик возглавлял Министерство обороны при трех премьер-министрах и смог справиться с рядом военных кризисов.

Издание отметило, что рейтинг Уоллеса начал расти внутри Британии после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным The Times, осенью не только Уоллес уйдет в отставку - в правительстве будет масштабная чистка.

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"Премьер Британии Риши Сунак готовится сменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала пребывания на посту премьер-министра", - пишет британская пресса.

Возглавить Минобороны после Уоллеса могут главный секретарь Королевской Казны Джон Глен, младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат или бывшая министр транспорта Анн-Мари Тревельян.

Добавим, что Уоллеса на пост главы Минобороны назначил Борис Джонсон летом 2019 года.

Скандальное заявление Уоллеса о "неблагодарной" Украине

Уоллес во время саммита НАТО в Вильнюсе обвинил Украину в "недостаточной благодарности союзникам за поддержку".

Президент Зеленский иронично прокомментировал неожиданное заявление Уоллеса. Он предложил каждое утро благодарить Уоллеса, только пусть тот напишет, как это надо делать.

Позже Уоллес оправдался за свои слова, заявив, что его неправильно поняли.

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