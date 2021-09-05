Дмитрий Кулеба также отметил, что после визита Зеленского в США отношения между странами улучшились.

Президент США Джозеф Байден приедет в Украину, но уже не в нынешнем году.

Об этом сегодня, 5 сентября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на телеканале "Интер".

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, сядет в Борисполе и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год... Не так плотно", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас украинская и американская стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых президентами, "а они действительно являются масштабными и содержательными".

Кулеба также отметил, что после визита Зеленского в США отношения между странами улучшились.

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"Я ответственно могу сказать, что президенты открыли новую страницу в отношениях. И то совместное заявление Украины и США, обнародованное по результатам переговоров, такого документа в истории украинско-американских отношений еще не было, именно чтобы в контексте визитов такое принималось. И это очень четкий сигнал о том, что мы идем вперед и нет каких-либо теней или негативных факторов, который сейчас влияли бы на эти отношения", - сказал министр.

Визит Зеленского в США

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Также Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Александр Топчий