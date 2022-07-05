Его владельцем является банк, входящий в холдинг российского предпринимателя Рустама Тарико.

Наложен арест на активы компании-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческого банка, которыми владеет гражданин РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины и ее ослабления. В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц достигает почти 880 млн грн, а корпоративных прав – более 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям УКУ.

"Продолжаются комплексные мероприятия по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства", - говорится в сообщении.

Под арестом теперь движимое, недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков. СБУ не сообщает названия учреждений, но отмечает, что конечным бенефициаром является гражданин страны-агрессора.

На фото, предоставленных СБУ, можно увидеть здание по улице Саксаганского в Киеве, где расположен Forward Bank.

Владельцем финучреждения, согласно данным из открытых реестров, является ЗАО "Банк Русский Стандарт", один из крупнейших банков России.

Владельцем холдинга "Русский Стандарт", который объединяет ООО "Русский Стандарт Водка" (крупный производитель водки), АО "Банк Русский Стандарт", АО "Русский Стандарт Страхование" и так далее, является российский предприниматель Рустам Тарико.

Как сообщал УНИАН, из-за войны РФ против Украины 6 апреля США ввели санкции против "Альфа-Банка". В марте Великобритания также ввела санкции против "Альфа-Банка Россия", но исключила из-под их действия "Альфа-Банк Украина" как отдельное юридическое лицо.

Ранее учредители Alpha Group (Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан) попали под санкции Великобритании и Евросоюза.

В апреле также стало известно, что суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на пол миллиарда гривен. Олигарх через свой банк пытался легализовать активы на общую сумму 1,1 млрд гривен.

Также суд арестовал активы производителя минеральной воды "Моршинской", принадлежащие российскому олигарху Фридману.

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