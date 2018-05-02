Украинский интерес. «Гибкость» на европейском направлении и ее последствия

Россия продолжает гнуть свою линию в части монопольного доминирования на постсоветском пространстве, и в этом вопросе сохранение влияния на события в Украине имеет принципиальное значение. Москва применила тактику «встречного пала» в ответ на введение нового этапа санкций против нее со стороны ЕС и США. Хотя западный мир консолидировано ударил по чувствительным точкам российской экономики (нефтедобыча, ВПК, финансовый сектор, включая «Сбербанк России»), контрудар Кремля был показательным.

Россия не собирается упускать Украину из сферы своего влияния, а в Европейском Союзе нет твердой уверенности в том, что борьба за вхождение нашей страны в Евросоюз стоит весомых экономических потерь. Европейский товарооборот с Россией куда больше аналогичных показателей с Украиной, поэтому В Старом Свете достаточно и союзников Кремля, и ситуативных попутчиков. Из-за этого решение отложить вступление в силу экономической части Соглашения об ассоциации до 31 декабря 2015 года там восприняли с облегчением. Ратификация самого СА 16 сентября Европейским парламентом и Верховной Радой позволит политикам сохранить лицо. В ЕС теперь будут предсказуемо рассчитывать на деэскалацию на востоке Украины, чтобы иметь повод для нормализации отношений с Россией.

Неосторожные заявления президентского советника Юрия Луценко, опрометчиво анонсировавшего поставки высокоточного оружия с Запада в Украину, заставили МИДы ряда европейских стран изображать чувство глубокого недоумения. Из Вашингтона опровержения не последовало, более того, Барак Обама сообщил своим однопартийцам в Балтиморе, что США будут пристально наблюдать за ситуацией в Украине, дабы обеспечить отстаивание демократических ценностей. Очевидно, именно о демократии будут говорить на следующей неделе в Вашингтоне украинский и американский президенты.

Украине необходима верная тональность для переговоров с Владимиром Путиным, которой наотрез отказывается признавать российское военное присутствие на Донбассе. Неслучайно Леонид Кучма, контактировавший с представителями ДНР и ЛНР, уверен, что без установления контроля над российско-украинской границей урегулирование на востоке невозможно. В этом контексте создание «специального района» Донецкой и Луганской областей может рассматриваться исключительно как промежуточный шаг, поскольку у российского режима аппетит не приходит во время еды, а присутствует постоянно. Сергей Лавров, органичный в амплуа профессионального «ястреба», громогласно настаивает на принятии новой украинской Конституции, в которой, как уверены в Кремле, должны быть закреплены федеративный статус и сохранение внеблоковости нашей страны.

Хотя Украина уже три месяца не получает российского газа, энергетическая тема будет набирать остроты и значимости на европейском пространстве. «Газпром» провел показательное выступление в части реверса «голубого золота» из стран Центральной Европы, с которым в правительстве связывают большие надежды. Российская энергетическая монополия изрядно поднаторела в использовании принципа «разделяй и властвуй», который она для соблюдения приличий называет «бери или плати». В сложившихся условиях Украине необходимо оперативно реализовывать нормативную базу для привлечения инвестора для эксплуатации и модернизации нашей «трубы», желательно – заокеанского, для минимизации российского влияния.

Похоже, украинским политикам придется разрешать практически неразрешимую в условиях досрочных парламентских выборов задачу качественной консолидации перед лицом российской агрессии, приобретающей самые разнообразные формы и проявления. У них не слишком много времени и есть немало осложняющих ситуацию факторов – от пребывания на острие противостояния цивилизованного мира с Россией до логичной активизации «пятой колонны» во время выборов, но именно сегодня наша страна должна проявить волю к реализации национального интереса.

Евгений Магда