Бессмертный, Криль, Петевка и др. - из Нашей Украины вышли шестеро (дополненная)

Член Политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, член Президиума НСНУ, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ, член Политсовета партии, народный депутат Оксана БИЛОЗИР и член Политсовета партии, народный депутат Василий ПЕТЁВКА сегодня объявили о своем выходе из «Народного Союза Наша Украина».

Свою позицию они изложили в совместном заявлении, текст которого имеет УНИАН.

«Объявляем о своем выходе из «Народного Союза Наша Украина», - говорится в документе.

Подписанты заявления отмечают, что есть несколько весомых причин, которые побудили их сделать такой шаг.

«В первую очередь, это серьезные, необратимые негативные тенденции в развитии партии как в центре, так и, что более важно, на местах. Кое-кто из руководства партии уже играет по собственной партитуре, исходя из личных интересов, а это не имеет ничего общего с ответственностью, плюрализмом и нормами демократии», - говорится в заявлении.

Также бывшие члены НСНУ отмечают, что некоторые члены «Нашей Украины» стали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций.

«Во-вторых, «Наша Украина» как сформированный политический бренд стала удобной площадкой, красивой ширмой для воплощения навязываемых извне идей. Партию стали использовать как индульгенцию, как средство удовлетворения собственных амбиций, как товар на рынке политических услуг. Это для нас категорически неприемлемо», - заявляют депутаты.

Кроме того, авторы заявления отмечают, что руководство НСНУ нарушает устав партии.

«В-третьих, из-за несостоятельности и нежелания использования коллективного опыта актива партии образовалась большая дистанция между партийными лидерами и рядовыми партийцами. Верхушка «Нашей Украины» уже не черпает энергию действия из своих местных организаций. Происходят многочисленные нарушения Устава партии, заседания Политического совета партии не проводятся больше полугода. Сегодня нет никаких оснований считать, что этот процесс будет преодолен», - считают подписанты заявления.

«И, наверное, самое главное. Мы утратили убежденность, что на ключевых позициях в руководстве партии сейчас находятся люди, преданные Президенту. Нам нечего делать в компании тех, кто сменил ориентацию. Покидая ряды «Народного Союза Наша Украина», искренне желаем всем членам партии вернуться к своим ценностным и идейным истокам. Надеемся, что партия способна очиститься от ржавчины конъюнктурщины, двойных стандартов и неправды», - говорится в заявлении.