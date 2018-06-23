Газовые схемы: неоднократно намалеванный черт уже не пугает

Не успела еще Украина переварить благую весть о ликвидации газовых посредников и переходе на прямые рыночные отношения, как пресса пошла раскрывать карты… И дораскрывалась – кажется сенсации на газовом рынке просто закончились…

Едва премьер-министр заявила о «достойной победе всей демократической команды» применительно к газовым договоренностям украинского и российского президентов, как грянул гром с ясного неба – в прессе появились подробности предстоящей реорганизации газового рынка… Выяснилось, что ныне существующие газовые посредники – «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» никуда с рынка не делись. УГЭ останется, как минимум, до того момента, пока с этой компанией не закончат все расчеты. А тему ликвидации РУЭ, по словам первого вице-премьера Александра Турчинова, так и вовсе фактически оставили на откуп Газпрому. «Если Газпром скажет, что надо оставлять до конца года контракты, где фигурировала «РосУкрЭнерго» – это их решение», – заявил Турчинов.

В общем, по всему выходит, что газовые посредники – как тот сказочный Кощей: в огне не горит и в воде не тонет. Сонмы богатырей изничтожают его по-всякому. То полжизни положат, чтоб меч-кладенец откопать, да изрубить мироеда в куски. То кучу зверья выпотрошат в поисках «смерти в яйце», то еще что-нибудь столь же затейливое удумают… А в конечном итоге все равно находится какой-нибудь Иван-дурак, надо полагать из болезненного любопытства, подающий ходячему трупу ковшик воды… И история борьбы со вселенским злом тут же превращается в сказку про белого бычка. Судя по всему, и Украина с газовыми посредниками в очередной раз прокололась.

О чем договорились? По итогам своих переговоров с Владимиром Путиным Виктор Ющенко заявил, что достигнута договоренность о намерениях адаптировать контрактную базу газового рынка «к формированию наиболее прямых – без посредников, либо с минимальным количеством посредников» – отношений Украины и России в газовой сфере. Президент уточнил, что реализовать эти намерения предстоит Нафтогазу и Газпрому. То есть, президенты всего лишь очертили свое видение ситуации.

Далее: договорились о том, что Украина рассчитается за поставленный в 2007 году газ исключительно по ценам 2007 года. То есть так, как это было записано в контракте, и не больше. Договорились о том, что в 2008 году контрактная цена на газ для Украины «остается на уровне 179 долларов США за одну тысячу кубометров газа». То бишь Президенты подтвердили ранее прописанную в договорах сумму.

От себя Ющенко добавил, что «украинская сторона предлагает вернуться к решениям 2006 года относительно деятельности «УкрГаз-Энерго», в соответствии с которыми этой структуре передается не более 5 миллиардов кубометров для работы в индустриальном секторе». Президент тут же отметил существование одного проблемного момента: речь идет об уже существующей контрактной базе, которая сформирована под «нынешнюю структуру газового рынка». И Нафтогазу с Газпромом, отметил Президент, еще предстоит, с одной стороны – «согласовать позицию с владельцами контрактов», а с другой – обеспечить структурную оптимизацию газового рынка.

Понятно, что это вопрос не одного дня. А с учетом уже существующей контрактной базы и того, что договоры могут быть заключены на очень длительное время, – возможно, и не одного года. В принципе с отдаленной перспективой ликвидации газовых посредников можно было бы смириться, если бы не заявления о предполагаемой замене их на… других таких же.

Что за зверь такой – «формальный посредник»

Сторонникам идеи прямых газовых поставок из России в Украину изрядно подпортил настроение руководитель Газпрома Алексей Миллер, заявив буквально такое: вместо «РосУкрЭнерго» – СП Газпрома и украинских бизнесменов (имеются в виду Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин) – оператором поставок газа в Украину будет созданное на паритетных началах совместное предприятие Газпрома и Нафтогаза. «Эта компания будет создана в процентном соотношении 50 на 50, – уточнил Миллер. – 50% в этой компании получит напрямую компания «Газпром» и 50 других процентов получит компания НАК «Нафтогаз Украины».

К сожалению, на этом «приятные» сюрпризы не закончились. Миллер объявил о создании еще одного СП: «Также создается новая сбытовая компания для торговли газом на внутреннем рынке Украины. Эта компания будет создана также на паритетной основе: 50% этой компании напрямую получит компания «Газпром» и 50 других процентов получит компания НАК «Нафтогаз Украины».

Прежде всего, возникает нехорошее скребущее чувство при сравнении двух частей одного утверждения: Газпром получает свои 50% напрямую, а Нафтогаз – просто получает… Выходит, нельзя исключать ситуацию, что пай Нафтогаза может «расползтись» по рукам всяких-разных «дочек» и «сыночков», как уже существующих, так и еще не созданных...

А в придачу к этому следует еще и обратить внимание на то, что второе из двух «запроектированных» СП с Газпромом создается для торговли газом на внутреннем рынке Украины.

Тут следует напомнить, что до сих пор поставки газа в Украину осуществляются, так сказать, в два этапа. Монопольный поставщик – «РосУкрЭнерго», в котором 50% принадлежит Газпрому, передает Украине газ на границе. Далее за дело берется «УкрГаз-Энерго» (50% принадлежит «РосУкрЭнерго», 50% – Нафтогазу Украины), которое, собственно, и занимается сбытом газа на внутреннем рынке Украины…

Фактически на данный момент Газпром не имеет никакого отношения к сбыту газа в Украине. Разве что можно говорить об опосредованном влиянии российского газового монополиста через пакет «РосУкрЭнерго» в «УкрГаз-Энерго».

Заменить эту схему предлагается на такое же число посредников, но Газпром уже получает прямое 50-процентное участие в сбыте газа на территории Украины. Заметим, в сбыте среднеазиатского газа. Украинская сторона настаивала и продолжает настаивать на том, что мы не потребляем ни единого кубометра газа производства России.

Заместитель Виктора Балоги Александр Чалый подтвердил «схему Миллера», но почему-то считает это «поиском алгоритма выхода на прямые отношения по поставке газа». Также он полагает, что замена двух газовых посредников на двух других, но с большей долей Газпрома, приведет к тому, что «элемент посредничества будет формальным, но, по сути, мы выйдем на прямые отношения между НАК и Газпромом. Это же касается реализации газа и на внутреннем рынке», – уточнил зам Балоги. (Надо отметить, что на непросвещенный взгляд просматривается единственное «спрямление» газовых отношений – газовый монополист из России получает прямой доступ на внутренний газовый рынок Украины).

Неоднократно намалеванный черт уже не пугает? Поразительно, но в Кабинете министров всерьез обсуждают идею создания СП с Газпромом. И даже, очень может быть, дело зайдет дальше, чем наметил Миллер. «Когда речь идет о создании совместного предприятия, то речь не может идти только о поставках газа на внутренний рынок. Нужно говорить также и о транзите газа по территории Украины, от которого наша страна должна получать доход...» – заявил Турчинов. Почему вдруг тема доходного транзита возникла применительно к созданию газового, назовем это мягко – СП с Россией, – лучше даже не пытаться предполагать. А то ведь можно допредполагаться и до того, что Газпром опять нацелился на долю в транзите по украинской территории...

Нет уж, лучше подождать официальных объяснений того, что именно имел в виду первый вице-премьер в правительстве, объявившем войну с газовыми посредниками едва ли не целью своего существования.

Однако пока складывается впечатление, что Газпром стремиться наверстать упущенное: так или иначе отсутствие доступа на украинский газовый рынок давно уже стояло российскому газовому монополисту костью в горле. Если же к этому добавить еще и гипотетическое СП, под контролем которого может оказаться украинский сбыт (и, не приведи Боже, транзит), плюс переход на европейские цены за газ – об этом говорят уже политики всех окрасов и мастей, не боясь даже падения рейтинга… Можно смело констатировать, что поток «газовых сенсаций» исчерпал себя. По крайней мере, сегодня в сфере газовых отношений сложно придумать еще что-нибудь, способное вызвать удивление.

Елена Перегуда