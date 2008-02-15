У Тимошенко анализируют идею создания еще одного газового посредника

Правительство Украины анализирует предложение России о создании совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» с российским ОАО «Газпром» для осуществления поставок природного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Этот вопрос мы анализируем, в каком контексте это возможно, чтобы мы улучшили ситуацию, а не законсервировали ее под другим названием. Это для нас принципиально», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в случае создания совместного предприятия Россия и Украина должны выработать взаимовыгодную схему, включающую не только поставки, но и транзит газа по территории Украины. «Когда речь идет о создании совместного предприятия, то речь не может идти только о поставках газа на внутренний рынок. Нужно говорить также и о транзите газа по территории Украины, от которого наша страна должна получать доход. Это нормальный и взаимовыгодный подход», - отметил он.