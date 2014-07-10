Карта горячего Востока: силы АТО освободили Северск, на границе с РФ продолжаются провокации

Украинские силы освободили Северск Донецкой области. Под натиском военных после обеда боевики скрылись, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Террористы уже потеряли более половины захваченных территорий. Активная фаза АТО - продолжается. Карта горячего Востока сейчас имеет такой вид: украинские войска после боя с боевиками закрепились неподалеку Карловки. Также известно о боях возле пунктов пропуска "Изварино" и "Довжанский".

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Под контролем боевиков до сих пор остаются Донецк, Луганск, Северодонецк и Горловка.

Продолжаются провокации на границе с Россией - об этом сообщает СНБО. Пограничники зафиксировали полет шести вертолетов РФ над территорией Украины, которые впоследствии вернулись обратно.