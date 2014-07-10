В районе "Должанского" на фугасе подорвалась БМП-2 сил АТО, погибло 4 военных
18:56, 10 июля 2014Политика
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В районе пограничного пункта пропуска «Должанский» на фугасе подорвалась боевая машина пехоты БМП-2 сил АТО.
На фугасе подорвалась боевая машина украинской пехоты / Фото: Минобороны
Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление», которую цитирует Дмитрий Тымчук.
Погибли 4 военнослужащих.
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Также сообщается, что террористами осуществлен очередной обстрел Донецкого аэропорта, контролируемого силами АТО. Обстрел произведен из минометов и зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках.
Потерь со стороны военнослужащих нет. Был открыт ответный огонь.
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