В районе "Должанского" на фугасе подорвалась БМП-2 сил АТО, погибло 4 военных

18:56, 10 июля 2014
Политика
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В районе пограничного пункта пропуска «Должанский» на фугасе подорвалась боевая машина пехоты БМП-2 сил АТО. 

Фото: Минобороны

Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление», которую цитирует Дмитрий Тымчук.

Погибли 4 военнослужащих.

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Также сообщается, что террористами осуществлен очередной обстрел Донецкого аэропорта, контролируемого силами АТО. Обстрел произведен из минометов и зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках.

Потерь со стороны военнослужащих нет. Был открыт ответный огонь.

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