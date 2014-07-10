В районе "Должанского" на фугасе подорвалась БМП-2 сил АТО, погибло 4 военных

Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление», которую цитирует Дмитрий Тымчук.

Погибли 4 военнослужащих.

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Также сообщается, что террористами осуществлен очередной обстрел Донецкого аэропорта, контролируемого силами АТО. Обстрел произведен из минометов и зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках.

Потерь со стороны военнослужащих нет. Был открыт ответный огонь.