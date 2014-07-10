В районе Северска продолжается активная фаза АТО, боевики покидают город.

Об этом сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции (АТО) Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"Силы АТО провели комплекс мероприятий по блокированию и сужению зоны контроля территории, где находятся террористы. Одна из задач силовиков - сковывание части сил боевиков на рубеже Северск-Лисичанск. Указанная тактика с успехом выполнила свои задачи", - сообщил спикер АТО.Читайте такжеУкраинские пехотинцы уничтожили 2 минометные расчеты и фортификационные сооружения боевиков

Селезнев информирует, что силовики провели ряд мероприятий по созданию сети блокпостов, что позволило окружить силы противника, тем самым ограничив боевиков в оказании сопротивления.

"После того как боевики осознали, что силы АТО полностью ограничили их поле для маневров и наступлений, они были вынуждены бежать, бросив н.п. Северск. Активная фаза АТО в районе Северска продолжается", - подчеркнул спикер АТО.

Согласно сообщению на одном из сайтов боевиков, бандформирования оставили Северск, чтобы не попасть в окружение, утром был бой возле Карловки.

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