Вехи недели. Ассоциация с «прицепом», конституционные изыски и консолидация по-киевски

Украина сумела догнать вырвавшихся вперед на пути евроинтеграции Грузию и Молдову, подписав вместе с их представителями Соглашение об ассоциации с ЕС 27 июня. Отличие нашей страны в том, что она заплатила самую высокую цену – жизнями и здоровьем сотен сограждан и продолжает оставаться в тисках глубочайшего общественно-политического кризиса. Упомянутое Соглашение – отнюдь не панацея от всех украинских проблем и даже не указатель кратчайшего пути евроинтеграции, которая для нашей страны, исходя из ее масштаба, численности населения и набора проблем, будет весьма проблематичной.

Договорившись сверять часы с Европейским Союзом, Украина рискует стать заложницей соглашательской позиции Брюсселя, Берлина и Парижа, вовсе не горящих желанием идти на обострение отношений с Россией. Порой кажется, что евро-лидеры страдают опасной амнезией: они не вспоминают о Крыме, пытаются ограничиваться исключительно заявлениями в ответ на действия России на Донбассе и заметно преуспели только в увещеваниях украинского руководства быть сдержанным в отношении террористов, подпитываемых и направляемых Россией. ЕС норовит решать проблемы на востоке Украины за счет нашей страны, вовсе не испытывая непреодолимого желания протянуть ей руку реальной помощи.

Тем временем ставшее односторонним перемирие, объявленное Порошенко, западные партнеры Украины и Владимир Путин требуют продолжить. Их мало интересует тот факт, что пророссийские боевики не отреагировали на призыв к прекращению огня и соответствующие обещания самопровозглашенных лидеров ДНР и ЛНР. Освобождение наблюдателей ОБСЕ, осуществленное по сигналу из Москвы, кажется для Берлина и Парижа достаточным аргументом, тогда как в Украине пацифистская позиция Президента, призывавшего отдать за него голоса для скорейшей победы над террористами, вызывает все большее недоумение. Непонятно, почему возглавивший АП опытный медиа-менеджер Борис Ложкин игнорирует необходимость налаживания коммуникаций между главой государства и обществом, если украинские реалии доказали хрупкость даже высоких и стабильных рейтингов.

Петр Порошенко представил собственное видение конституционных изменений, зарегистрировав соответствующий законопроект в Верховной Раде. Кроме отказа от назначения глав областных и районных организаций, их замены представителями президента с передачей полноты власти исполкомам местных советов следует отметить готовность Президента отказаться от квоты при формировании правительства в обмен на непосредственное влияние на назначение глав Службы безопасности и Государственного бюро расследований, о котором говорят много и давно, но воз и ныне там. Глава государства готов подарить парламентариям независимость от партийных вождей и даже не настаивает на отмене депутатской неприкосновенности. Но его инициатива в любом случае станет предметом политического торга вокруг даты проведения досрочных парламентских выборов.

Спешит жить и управлять столицей Виталий Кличко – пресс-служба «УДАРа» сообщила о назначении лидера партии председателем КГГА раньше, чем был обнародован соответствующий президентский указ. К сожалению, отсутствие управленческого опыта у Кличко-старшего, быстро перешедшего из профессионального бокса в большую политику, создает серьезную угрозу того, что короля (ринга, пока ринга) будет играть его свита, чему хорошее подтверждение – состав фракции «УДАРа» в Киевсовете. К тому же Виталию Владимировичу не стоит забывать, что до следующих мэрских выборов осталось каких-то полтора года, а киевляне – довольно требовательные к муниципальной власти.

Евгений Магда