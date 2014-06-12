Джемилев: Меджлис в Крыму может быть запрещен
02:12, 12 июня 2014Политика
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Лидер крымских татар Мустафа Джемилев говорит, что после аннексии Крыма Москва рассчитывает «на старую советскую политику разделения крымских татар».
Джемилев: Кремль рассчитывает на «старую советскую политику» в Крыму
Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".
Вместе с тем, по словам политика, попытки убедить Меджлис крымских татар сотрудничать с российскими властями провалились.
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"Теперь есть все признаки того, что Меджлис будет закрыт и запрещен в Крыму", - считает он.
В то же время, Джемилев отметил, что из-за оккупации полуострова Российская Федерация будет иметь лишь негативные последствия и убытки.
"Аннексия Крыма вредит интересам России и российскому народу и является путем к катастрофе, изоляции и потере уважения для этой страны", - убежден политик.
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