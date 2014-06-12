Джемилев: Меджлис в Крыму может быть запрещен

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

Вместе с тем, по словам политика, попытки убедить Меджлис крымских татар сотрудничать с российскими властями провалились.

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"Теперь есть все признаки того, что Меджлис будет закрыт и запрещен в Крыму", - считает он.

В то же время, Джемилев отметил, что из-за оккупации полуострова Российская Федерация будет иметь лишь негативные последствия и убытки.

"Аннексия Крыма вредит интересам России и российскому народу и является путем к катастрофе, изоляции и потере уважения для этой страны", - убежден политик.