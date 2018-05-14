Депутатам пора на выход

Не успел новоизбранный президент Украины Петр Порошенко заявить о готовности распустить нынешний состав парламента, как у Верховной Рады появилось несметное количество первоочередных дел, решение которых, ну, ни в коем случае, нельзя доверить новому депутатскому составу.

Формально, согласно действующей редакции Конституции, Верховную Раду можно «ликвидировать», используя три причины. Первая — если за два месяца после отставки Кабмина не сформирован новый состав правительства. Учитывая, что, по мнению Порошенко, действующий премьер Арсений Яценюк вполне соответствует занимаемой должности, отставки Кабмина вряд ли стоит ожидать. Но совсем исключать ротаций в министерствах, пожалуй, было бы не справедливо. Тем не менее, этот пункт 90-й статьи Основного закона, вероятнее всего, не будет использован как повод для роспуска Верховной Рады.

Второй возможностью назначить досрочные парламентские выборы может послужить 30-ти дневное отсутствие депутатов в сессионном зале. То есть, если Верховная Рада за месяц не проведет ни одного пленарного заседания, ее ждут перевыборы. Но позволят ли сами депутаты использовать эту норму Конституции против себя? Зависит только от них. То же самое касается третьей возможности распустить парламент: если нынешняя коалиция депутатских фракций перестанет существовать.

Тем не менее, как бы ни был высок запрос общества на роспуск Верховной Рады, ни одного заявления о выходе из состава парламентского большинства, на этой неделе, украинцы не увидели. В единственный пленарный день под куполом, депутаты поясняли свои версии того, почему коалиция до сих пор существует.

«Батькивщина» начала юлить

Учитывая тот факт, что действующее парламентское большинство сформировано, в основном, за счет «Батькивщины», было бы логично, если бы представители именно этой фракции первыми заявили о выходе из коалиции, дав зеленый свет новой избирательной кампании. Однако, вместо этого, депутаты уверяют, что готовы к перевыборам, но они не являются первоочередными для страны. «Мы считаем, что, на сегодняшний день, в нашем государстве главная проблема не досрочные выборы, а концентрация наших усилий на урегулировании ситуации на Донбассе, - заявил временный глава Администрации президента, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский. - Досрочные парламентские выборы не стабилизируют ситуацию и, простите меня, проводить парламентские выборы, когда мы не сможем обеспечить большинство мажоритарных округов на Донбассе – это некорректно и неправильно».

Правда, каким образом урегулирование ситуации на Востоке Украины связано с перевыборами, которые планируется провести без мажоритарной составляющей, что, естественным образом, уменьшит риски голосования на округах в «горячих точках», не пояснил. И это — гораздо более некорректно и неправильно, учитывая, что во время президентской гонки «Батькивщина» всячески выступала за проведение выборов в Верховную Раду. Более того, речь шла о выборах с открытыми партийными списками.

Собственно, вместо ожидаемого выхода из коалиции, «Батькивщина» лишь обещает не переходить в оппозицию к новоизбранному президенту. Наоборот, будет всячески помогать в претворении реформ. К примеру, по словам Пашинского, сегодня парламентарии должны сконцентрироваться на принятии новой редакции Конституции Украины. «И только после этого мы можем ставить вопрос досрочных парламентских выборов», - заявил он.

Былое влияние сменилось высокими рисками

К слову, такая постановка вопроса удивительным образом созвучна с месседжами Партии регионов. «Новый парламент должен избираться на основании новой Конституции, - заявил народный депутат-регионал Михаил Чечетов. – Не исключено, что численность депутатского корпуса будет меньше, не 450 человек, а допустим – 350. Если выборы провести раньше, например, в начале сентября, вносятся изменения в Конституцию, и через три месяца опять парламент менять? Это дорогое удовольствие для страны».

К сожалению, в этом контексте Михаил Васильевич скромно умалчивает, во сколько стране обходится содержание депутатов от Партии регионов, которые уже три месяца как осели в Российской Федерации. Эти деятели ни разу не удосужились посетить свое рабочее место — здание на Грушевского в Киеве, не подали ни одного законопроекта, не участвовали ни в одном голосовании... За какие труды им зачисляется зарплата, выплачиваются надбавки за должности в парламентских комитетах и выделяются немалые средства на содержание когорты помощников и секретарей?

В целом, разговоры Партии регионов и «Батькивщины» о новой редакции Конституции, как повода для отказа от проведения досрочных выборов в Верховную Раду, выглядят договорнячком. Поскольку ряд депутатов от одной и от другой политической силы прекрасно осознают риски непопадания в парламент следующего созыва.

Так, часть «Батькивщины» уже готова присягнуть на верность новому президенту, дабы выпросить проходное местечко в списках на следующих выборах. Еще часть — склоняется к сотрудничеству на будущей парламентской кампании с действующим премьером Арсением Яценюком. У последнего, к слову, появился прекрасный шанс реанимировать «Фронт перемен». И не факт, что эта идея не найдет поддержки у держателя партийной кассы «Батькивщины» Александра Турчинова.

Что же касается Партии регионов, то группа Сергея Тигипко, вероятнее всего, пойдет на возрождение «Сильной Украины» и, учитывая довольно высокий результат своего лидера в президентской гонке, сумеет трансформировать голоса избирателей в несколько десятков мандатов в новой Верховной Раде.

Другой же части Партии регионов, сделавшей ставку на президентских выборах на Михаила Добкина и «профукавшей» избирателей на Востоке Украины, не остается ничего иного, как попытаться «утопить» коммунистов. Сегодня именно КПУ больше других «пасется» на электоральном поле регионалов. Если Симоненко с соратниками выбывает из игры, шансы Партии регионов, хоть и не безболезненно, попасть в состав новой Рады — велики. Правда, даже в этом случае, ПР, объективно, не будет самой крупной парламентской фракцией.

Эти риски для «Батькивщины» и Партии регионов заставляют их тянуть время, прикрываясь мандатами. И делать они это будут, похоже, до последнего. Впрочем, создание широкой коалиции, в состав которой могут войти соратники Тимошенко и часть регионалов, — довольно сомнительно. Хотя тот же Чечетов намекнул, что переформатирование нынешнего большинства в Верховной Раде — возможно. «Не исключено, что может быть переформатирование большинства. Начнутся переходы из одних фракций в другие, возможно новые фракции будут создаваться. Не исключена возможность и переформатирования самого большинства. Все зависит от переговорного процесса, консультаций и т.д», – сказал он.

Конечно, полностью исключать вероятность такого поворота событий, нельзя. Но и недооценивать новоизбранного президента, который вряд ли желает повторить «подвиги» экс-главы государства Виктора Ющенко, не стоит.

УДАРная волна

В итоге, наиболее логичным для роспуска коалиции и, как следствие, назначения досрочных парламентских выборов, выглядит выход из коалиции фракции УДАР. Даже если ранее УДАРовцы не задумывались о такой своей миссии, на текущей неделе к этому их подтолкнул внефракционный депутат Юрий Деревянко. Его заявление о возможном распаде парламентского большинства 29 мая вызвало бурю эмоций в рядах его коллег по депутатскому корпусу. Так, народный депутат от фракции УДАР Владимир Куренной констатировал, что «дыма без огня не бывает» и подтвердил, что вопрос о выходе фракции из парламентского большинства открыт.

Его коллега, народный депутат от УДАРа Павел Розенко, в свою очередь, отметил, что сегодня существует проблема принятия такого политического решения. «Перед тем как об этом (выходе из коалиции УДАРа, - УНИАН) говорить, нужно, чтобы Рада приняла политическое решение, что она самораспускается. А по какой форме это делать — не собираться 30 дней или выйти из коалиции — это вопрос технический», - сказал он.

При этом, по его мнению, до политического решения депутатов о роспуске Верховной Рады, не будут приняты и изменения в избирательное законодательство. «Только роспуск стимулирует принятие закона. Мне кажется, наилучшим будет, если это будет политическое решение внутри коалиции», - отметил парламентарий.

К слову, пока в рядах депутатов из парламентского большинства бытует мнение, что, формально, коалиция может существовать и без УДАРа. Но, как показывает практика голосований, это не так.

В этой связи, новоизбранный президент, сразу после инаугурации, мог бы через фракцию УДАР инициировать сигнальное голосование в Верховной Раде, которое должно было бы пройти без этой политической силы (а также без группы Порошенко из других фракций). Результат такого голосования весьма удивил бы сторонников сохранения или переформатирования парламентского большинства. И лучше всего продемонстрировал бы стране, существует ли коалиция де-юре.

Татьяна Урбанская