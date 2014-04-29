В Израиле врачи оценили состояние внутренних органов раненого Кернеса

Состояние внутренних органов раненого вчера, 28 апреля, Харьковского городского головы Геннадия Кернеса не вызывает опасения у израильских врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в «Фейсбук» написал директор Департамента массовых коммуникаций и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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«Первый позитив из Израиля – по словам тамошних медиков, состояние внутренних органов Г. Кернеса не вызывает у них опасений», - написал Сидоренко

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Как сообщал УНИАН, вчера, 28 апреля, во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм. Кернес получил ранение грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, сделанную харьковскими специалистами. Сегодня ночью его транспортировали в клинику в израильской Хайфе.