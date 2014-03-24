Около 50% украинских военных в Крыму перешли на сторону РФ - Минобороны

Около 50% личного состава украинских воинских частей в Крыму пожелали остаться на полуострове или перешли на сторону россиян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин.

“Где-то около 50 на 50 процентов, то есть около половины перешла на сторону россиян”, - сказал он.

Читайте такжеПрисутствие украинских войск в Крыму необходимо до 27 марта - эксперт

В то же время Розмазнин отметил, что для вывода украинских военных из Крыма на материковую часть Украины в постоянном режиме между Министерствами обороны Украины и России ведутся телефонные консультации, рассматривается несколько вариантов, в частности, выход с оружием и выход на материк подразделений личного состава без оружия для дальнейшей передислокации.

По словам Розмазнина, сейчас для военнослужащих из Крыма и их семей готовятся места размещения. В то же время Розмазнин отметил, что подразделения Военно-морских сил будут передислоцированы в места у моря, то есть в Одессу, Херсон, Николаев и другие населенные пункты.

Читайте такжеМинобороны: Украинские командиры, взятые в плен в Крыму, будут освобождены

Розмазнин отметил, что для вывода войск, конечно, должны быть созданы так называемые коридоры. “Политическое решение по этому поводу есть, сейчас нужно вырабатывать правовое”, - сказал Розмазнин.

Как сообщал УНИАН, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня, 24 марта, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение поручить Министерству обороны провести передислокацию воинских частей, которые находятся в Крыму.

Читайте такжеВоенные РФ склоняют украинских солдат к измене Родине

Кроме того, отметил он, СНБО поручил Кабмину провести эвакуацию семей военнослужащих, для которых есть реальная угроза для жизни и здоровья.

Кабмин получил поручение обеспечить расположение семей военных, а также всех, кто сегодня вынужден покидать дома из-за давления оккупационных войск РФ, сказал Турчинов.