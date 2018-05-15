Вехи недели. Янукович и Коротич, Тимошенко и оппозиция, Украина между компромиссом и недоверием

Идея возвращения к Конституции 2004 года не спешит овладевать депутатскими массами. Рабочая группа по подготовке общего проекта, сформированная парламентом, так и не приступила к работе по сути. Если нежелание «регионалов» и коммунистов перекраивать Основной Закон в целом понятно, то разногласия между «УДАРом» и «Батькивщиной» в части будущих президентских полномочий больше напоминают деление шкуры неубитого медведя. И даже продвижение Арсением Яценюком идеи возвращения к Конституции 2004 года «именем Майдана» столкнулось с непредвиденными трудностями: против такого сценария со всей накопленной в заключении решимостью выступает Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» с помощью всего одной встречи с соратниками, одного интервью влиятельному еженедельнику и гипотетически имевшего место разговора с главой президентской администрации Андреем Клюевым удалось показать, что она не только имеет собственное видение разрешения политического кризиса, но и готова воплощать его в жизнь. И речь идет отнюдь не о теледебатах, которые Юлия Владимировна готова вести с Виктором Януковичем даже из тюремной палаты в харьковской больнице. Она намного более заинтересована в участии в переговорах о капитуляции Виктора Януковича, поэтому призывает ни о чем более оппозиционеров с властью разговоры не вести. По мнению Тимошенко, сочетание народного восстания, международных санкций и антикоррупционных расследований помогут победить режим Януковича. Правда, не до конца понятно, как свести воедино три составные части будущей победы, если ЕС упрямо отказывается вводить санкции против украинского руководства.

Арсений Яценюк решил публично выбрать участие в формировании правительства Майдана вместо давнишнего предложения премьерского портфеля из рук Виктора Януковича. Интересно, насколько органичным будет сотрудничество оппозиционных политиков и структур гражданского общества в деле формирования альтернативного Кабмина, если кадровые вопросы практически неизменно портили украинских политиков, представлявших любые политические силы. Виталий Кличко (и это выглядит показательным) предпочел участию в вече на Майдане мини-тур по областным центрам, где не только общался с соратниками, но и подчеркнул, что отказался от вида на жительство в Германии. В переводе с официального – подчеркнул, что намерен принимать участие в президентской кампании не понарошку.

Виктор Янукович не слишком обеспокоен маневрами оппозиции. Такое впечатление можно составить из президентского разговора с Виталием Коротичем, показанного в День Святого Валентина по одному из центральных телеканалов. При этом акула пера перестроечных времен оказалась статистом в общении с украинским президентом, который так и не смог нащупать единственно верную для себя тональность. Глава государства то сочувствовал протестующим, то призывал не переходить черту закона, то стремился подчеркнуть неэффективность депутатского корпуса, угрожая ему референдумом об отмене депутатских полномочий. Виктор Федорович утверждал, что намерен создать условия для развития малого и среднего бизнеса и обеспечить равноправие Украины в отношениях со всеми международными партнерами. Учитывая, что ЕС, США и Россия не скрывают своей заинтересованности в усилении влияния в нашей стране разными способами, выполнить президентское обещание будет непросто.

Нашим политикам в ближайшее время предстоит сделать серьезный выбор: либо они научатся доверять друг другу, пусть и оставляя камень за пазухой на всякий случай, либо будут нести ответственность за эскалацию напряженности. Выход под домашний арест или подписку о невыезде всех задержанных активистов позволил Майдану вернуть под контроль власти помещения КГГА и четырех областных администраций и создать условия для движения по улице Грушевского. Генеральный прокурор Виктор Пшонка признал, что протестующие выполнили предварительные условия закона об амнистии, и заверил, что теперь уголовные дела против участников протестов будут закрыты. Правда, этот факт не дает гарантий, что власть и оппозиция вернулись к взаимопониманию, ведь противоречия между ними никуда не исчезли.

Евгений МАГДА