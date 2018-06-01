Господа экс-правители! К вам едет ревизор!

В эти дни внимание большинства украинцев приковано к шумному старту реализации социальных обещаний Юлии Тимошенко. Миллионы пенсионеров с нетерпением ожидают широко разрекламированного увеличения январских пенсий. Правительство пообещало, что пока пенсии будут разноситься в прежних (декабрьских) размерах, но, начиная с 14 января, последуют выплаты положенных добавок.

Еще большее количество граждан озабочены сегодня резко начавшейся процедурой выплат компенсаций по обесцененным вкладам в «Сбербанке» СССР. Как заявили члены Кабмина, почти 6 млрд. грн. поступят в «Ощадбанк» уже 11 января, и те, кто успел зарегистрироваться, смогут сразу же получить причитающиеся им 1 тыс. грн. Естественно, народ хлынул в отделения Банка – кто оформлять бумаги, а кто уже и за вожделенной денежной компенсацией.

Однако другая часть соотечественников – правда, не столь значительная - обеспокоена сейчас отнюдь не этими проблемами. Как бывшие чиновники правительства, так и многие из тех, кто пока еще не лишился своего кресла, наверняка с большой тревогой наблюдают за разворачивающимся широким фронтом антикоррупционным наступлением нового правительства.

Так, глава правительства поручила Министерству юстиции проанализировать все акты Кабинета Министров Украины, изданные в период с 4 августа 2006 года по 18 декабря 2007 года. Предметом экспертизы, как сообщили в Минюсте, станет выявление возможных коррупционных схем и злоупотреблений при расходовании бюджетных средств, отчуждении государственного имущества и т.п. Новый руководитель данного ведомства Николай Онищук уже призвал к сотрудничеству в этом направлении общественные, в частности, законодательные и правозащитные организации, которые заинтересованы в соответствующем реагировании правительства на такие факты.

Также премьер-министр Юлия Тимошенко объявила о возобновлении в Украине функционирования программы «Контрабанде – СТОП!». Она напомнила, что после отставки ее правительства в 2005 году действие этой программы остановилось - «вместе со всей борьбой с контрабандой, границы практически использовались для наимощнейшей контрабанды, которая только может быть в нашей стране». Глава правительства сообщила, что будут рассмотрены два конкретные постановления, которые дадут возможность Таможенной службе и другим структурам навести порядок на границе.

Это заявление Тимошенко выглядит несколько неоднозначно. Если в поручении Минюсту указан период проверки на коррупцию актов за период только с 4 августа 2006 – то есть, с момента назначения премьер-министром Виктора Януковича, то слова о возобновившейся контрабанде после ее отставки в сентябре 2005 года – это камень в огород сменившего тогда ее на посту главы правительства Юрия Еханурова.

Однако два наиболее резонансных направления антикоррупционной ревизии, о которых было объявлено на днях правительством, это проверка финансовых злоупотреблений в угольной отрасли и в корпорации НАК «Нафтогаз Украины». Поскольку именно в энергетических отраслях вращаются многомиллиардные бюджетные средства, значительная часть которых оседает в карманах государственных чиновников.

Негараздам в угольной отрасли Юлия Тимошенко уделила свое время сразу же после ее назначения на пост главы правительства. Еще в декабре, как известно, Кабмин в срочном порядке погасил задолженность по зарплатам перед шахтерами в размере около 500 млн. грн. Также премьер-министр выезжала лично в Донецк на шахту им. Засядько в связи с чередой аварий на ней, повлекших за собой человеческие жертвы.

О том же, что в Минуглепроме при правительстве Януковича происходили в огромных масштабах финансовые злоупотребления, хорошо известно. В сентябре прошлого года были обнародованы результаты проверки этого ведомства аудиторами Счетной палаты. Результаты данной ревизии, о которых УНИАН сообщал подробно в статье «Угольная отрасль трещит по всем швам» , были крайне негативными. «Фактически Минуглепром становится бездонной пропастью, куда во все больших размерах вымываются средства государственного бюджета», - отмечалось в сообщении пресс-службы Счетной палаты. При этом размеры государственной денег, выделяемых на поддержку угольной отрасли – баснословно велики. В 2006 году на данные цели было потрачено 3,5 млрд. грн., в прошлом году – около 5,7 млрд. грн.

Ну а значительная часть из этих миллиардов до конечного адресата просто-напросто не доходила. В угольной отрасли, как и в других сферах экономики, использовались традиционные махинаторские схемы – необходимое оборудование, механизмы и т.п. через сеть посреднических фирм закупалась по цене, в 5-6 раз превышающей реальную стоимость. Конвертационные структуры получали за свои услуги 5-10% от прокручивающихся через них средств, а остальное попадало в карманы отраслевых чиновников и должностных лиц, их покрывающих.

Насколько нагло и масштабно проворачивались такие дела, можно судить по нашумевшей в 2006 году истории с убийством полковника МВД Романа Ерохина. Напомним, Ерохин был похищен 26 июля недалеко от Оболонского РУВД Киева. Затем его тело с восемью огнестрельными ранениями и с руками в наручниках было обнаружено в лесу. Ранее Ерохин работал замначальника УБОП Донецкой области по экономическим преступлениям, и вышел на след крупнейшего конвертационного центра, базирующегося в одном из финансовых учреждений Донецкой области. Как рассказал бывший тогда министром внутренних дел Юрий Луценко, после возникновения угрозы для жизни полковника его перевели в Киев на должность начальника отдела ГУБОП. Что его, впрочем, не спасло.

В среду на заседании Кабинета Министров Юлия Тимошенко объявила также о намерении правительства строго проверить финансово-хозяйственную деятельность НАК «Нафтогаз Украины». Она сообщила, что вскорости состоится доклад нового руководителя этой компании об ее деятельности за последние семь лет, и пообещала членам правительства информацию о том, «что сделали с наимощнейшей газотранспортной системой Украины». Правительство создало межведомственную комиссию для проверки, в состав которой вошли представители практически всех силовых структур, а также Контрольно-ревизионного управления, Минфина, Минэкономики и других центральных органов власти.

Кстати, на днях были оглашены результаты проверки «Нафтогаза», проведенной представителями Тендерной палаты. Председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир Лаба рассказал, в частности, что злоупотребления НАК «Нафтогаз Украины» в сфере тендерных закупок нанесли убытки государству в размере 1,5 млрд. грн.

Надо сказать, что намерения правительства о комплексной ревизии «Нафтогаза» совпадают со взглядами Президента. В Указе Виктора Ющенко от 8 января 2008 года «Вопросы деятельности Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» говорится о его поручении правительству принять неотложные меры по предотвращению и нейтрализации угроз национальной безопасности в экономической сфере в связи с ситуацией, сложившейся в топливно-энергетическом комплексе страны. Также Президент поручил Кабмину в недельный срок создать соответствующую комиссию, что правительством и было сделано.

Причем, думается, в вопросе проверки «Нафтогаза» Виктору Ющенко можно было и не подгонять правительство Юлии Тимошенко. В планах нового руководителя Кабмина такая задача наверняка значится как первоочередная.

Однако, как бы между Тимошенко и Ющенко в дальнейшем не возникли разногласия относительно деятельности этой проверяющей комиссии? Ведь, Юлия Владимировна, похоже, не собирается ограничивать период, за который требуется провести ревизию, лишь временем последнего премьерства Януковича. Она уже заявила, что инспектировать требуется аж за семь лет – то есть, включая и время, когда «Нафтогазом» руководил господин Ивченко.

А, как известно, критика газового соглашения от 4 января 2006 года, подписанного в Москве Алексеем Ивченко, была одной из главных и очень успешных фишек Юлии Тимошенко перед парламентскими выборами 2006 года. Кроме того, проверка деятельности «Нафтогаза» не может не коснуться скандально известной посреднической фирмы «РосУкрЭнерго». От которой Тимошенко обещала избавиться, но которая пока еще остается задействованной в схемах импорта газа в Украину на 2008 год.

Если же так, то затронуты будут интересы не только главного украинского акционера РУЭ Дмитрия Фирташа, финансировавшего последнюю предвыборную кампанию Партии регионов, но у других очень влиятельных украинских деятелей…

В общем, в Украине начинается грандиозное мероприятие по борьбе правительства Тимошенко с коррупцией во всех сферах экономики и государственного управления. Нечто такое происходило и в 2005 году – во время первого премьерства Юлии Тимошенко. Причем, тогда были достигнуты некоторые результаты.

Вспомним, к примеру, самострелы Кирпы и Кравченко, или срочный отъезд за границу ряда видных политиков и бизнесменов (многие пересидели тогда в России, а кто побогаче – даже в Швейцарии). И крупнейший металлургический комбинат «Криворожсталь» Юлии Тимошенко тогда удалось отобрать у Ахметова и зятя Кучмы – Пинчука, с последующей эффектной реприватизацией.

Также нельзя не вспомнить, как восторженно аплодировал бизнесмен Богдан Губский на объявление ЦИК о победе в президентских выборах Виктора Януковича. А потом он «внезапно» оказался в рядах БЮТ. Депутатов, резко поменявших в 2005 году свою политическую ориентацию, оказалось немало.

Весьма любопытно будет понаблюдать, не начнутся ли аналогичные процессы и в 2008 году? Насколько далеко удастся украинской власти продвинуться в деле борьбы с коррупцией в этот раз? И не затихнут ли данные благие процессы уже в самом ближайшем будущем, как это случалось уже в Украине не раз?..

Юрий Глухов